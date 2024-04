Mann stürzte in Vorarlberg in Fluss und über Wasserfall ab

Ein 25-Jähriger ist am Sonntagnachmittag bei einer Wanderung im Gemeindegebiet von Laterns (Bez. Feldkirch) ausgerutscht, in einen Fluss gefallen und in weiterer Folge über einen Wasserfall abgestürzt. Nach Angaben der Polizei zog sich der Mann dabei ein Schädelhirntrauma zu.

Der 25-Jährige war gemeinsam mit Freunden zur "Üblen Schlucht" unterwegs. Beim Aufstieg zur Schlucht verlor er das Gleichgewicht und stürzte in die Frutz. Die Strömung des Flusses zog den Mann mit, der weiter keinen Halt fand und über einen Wasserfall in die darunter liegende Gumpe abstürzte. Nach der Erstversorgung durch die Bergrettung wurde der 25-Jährige vom Hubschrauber per Tau geborgen und ins LKH Feldkirch geflogen.