Mann stirbt bei Polizeieinsatz nach Fenstersprung

Ein Mann, der sich bis vor kurzem in einer psychiatrischen Einrichtung befunden hatte, dorthin aber nicht mehr zurückgekehrt war, ist Donnerstagabend von der Polizei in seiner Wiener Wohnung in Meidling gesucht worden. Polizisten öffneten mithilfe der Sondereinheit Wega die Wohnungstüre des 28-Jährigen. Doch der Mann flüchtete und sprang aus dem Fenster im vierten Stock. Der 28-Jährige überlebte den Aufprall auf der Straße nicht.

Durch die anwesenden Beamten wurden sofort Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet. Ein Notarzt konnte jedoch nur mehr der Tod feststellen. Die Polizei bestätigte gegenüber der APA damit einen Online-Bericht der Tageszeitung "Österreich". Zuvor hatte der junge Mann laut Aussagen eines Nachbarn scheinbar in der Wohnung randaliert. Es waren laute Geräusche zu hören, deshalb wurde die Tür von den Polizisten geöffnet.

Die Wohnung des Mannes wurde sehr verwüstet vorgefunden. Der Wohnzimmertisch war zerschlagen und im gesamten Wohnzimmer waren Scherben verteilt. Suchtmittel und Gegenstände, die für den Suchmittelkonsum verwendet werden, wurden sichergestellt. Es wird nun auch ermittelt, ob es sich bei dem Sprung um einen Unfall oder einen Suizid gehandelt hat. Dazu würden laut Sprecherin auch Zeugen befragt.

(S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.)