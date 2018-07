Mann steckte in Hainburg bis zur Hüfte im Schlamm

In Hainburg (Bezirk Bruck a.d. Leitha) ist am späten Samstagnachmittag ein Mann bis zur Hüfte im Schlamm der Donau gesteckt. Zwei Polizisten fungierten als Lebensretter, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag. Der 26-jährige Slowake sei nicht verletzt worden.

Der junge Mann war eigenen Angaben zufolge zu Fuß in Richtung Hainburg unterwegs gewesen, als er ausrutsche und im Bereich Braunsberg in einen Nebenarm der Donau stürzte. Dort blieb er im Schlamm stecken.

Zu Rettern des Mannes wurden zwei Beamte der Polizeiinspektion Hainburg: Revierinspektor Christian E. und Inspektor Raphael S. befreiten den 26-Jährigen aus der Notlage. Der unverletzte Slowake trat in der Folge vom Busbahnhof Hainburg die Heimreise an.