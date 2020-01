Mann starb bei schwerem Verkehrsunfall in Wien-Döbling

Ein Mann ist Donnerstagvormittag bei einem schweren Verkehrsunfall in Wien-Döbling an der Landesgrenze zu Niederösterreich gestorben. Er krachte vermutlich bei einem Überholmanöver gegen einen in der Kreuzungsmitte stehenden Ampelmasten. Die Heiligenstädter Straße (B14) war gegen Mittag noch gesperrt, es gab umfangreiche Staus in beide Richtungen.

Der Unfall passierte kurz nach 10.00 Uhr. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Seine Identität muss erst geklärt werden.

Wie lange die Heiligenstädter Straße gesperrt bleibt, war zunächst unklar. ÖAMTC und Polizei rieten dazu, großräumig auszuweichen.