Mann stach Ehefrau in oö. Fitnessstudio nieder

Ein 27-Jähriger hat Mittwochnachmittag in Vöcklabruck seine 25-jährige Ehefrau in einem Fitnessstudio, in dem sie arbeitet, mit einem Messer niedergestochen und schwer verletzt. Der Täter wurde wenig später dank einer guten Beschreibung festgenommen, bestätigten die oberösterreichische Polizei und die Staatsanwaltschaft Wels.

Der Mann fügte der Frau mehrere Messerstiche am ganzen Körper zu. Sie wurde ins Spital eingeliefert. Am Donnerstag hieß es aus dem Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gegenüber der APA, sie sei nach einer Operation am Mittwoch außer Lebensgefahr und werde auf der Normalstation behandelt.

Zum Hintergrund der Tat war noch wenig bekannt. Bestätigt wurde aber, dass der mutmaßliche Täter derzeit eine Drogentherapie macht. Ob er die Einrichtung, in der diese durchgeführt wird, verlassen durfte oder geflohen ist, war vorerst noch Gegenstand von Ermittlungen. Ebenfalls noch in Klärung ist der Ablauf der Alarmierung: Laut Medienberichten soll die Frau wenige Minuten vor dem Angriff noch bei der Polizei angerufen haben, weil sie sich bedroht fühlte, und den Rat erhalten haben, Anzeige zu erstatten.