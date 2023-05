Mann soll in NÖ auf Ex-Partnerin eingestochen haben

Ein 41-Jähriger soll Mittwochfrüh in Aderklaa (Bezirk Gänserndorf) auf seine Ex-Lebensgefährtin eingestochen haben. Die 31-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Der Verdächtige flüchtete, er wurde in der wenige Kilometer entfernten Gemeinde Raasdorf bei Wien festgenommen. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat Ermittlungen wegen versuchten Mordes aufgenommen.

Die Frau befand sich der Aussendung zufolge außer Lebensgefahr. Das schwer verletzte Opfer soll laut Medienberichten den Beamten den Hinweis gegeben haben, dass ihr Ex-Partner sie attackiert habe. Der Mann aus dem Bezirk Gänserndorf wurde in Folge von der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) festgenommen.