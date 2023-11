Mann scheiterte mit Raubversuch auf Tankstelle in Tirol

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend in Kufstein eine Tankstelle auszurauben versucht. Er bedrohte die Angestellte im Tankstellen-Shop mit einer Pistole und forderte mehrfach die Öffnung der Kasse. Als die 63-Jährige jedoch eine schnelle Bewegung machte, flüchtete der Täter. Die Frau blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Sie erzählte dem Tankstellenbetreiber erst am Folgetag, dem Freitag, was sich zugetragen hatte, informierte die Polizei.

Der Gesuchte ist etwa 180 Zentimeter groß, 25 bis 30 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er trug einen hellgrauen Pullover mit großem Aufdruck auf der Rückseite sowie einen schwarzen Kapuzenpullover. Mit dem schwarzen Pullover, einem schwarzen Schal und einer schwarzen Kappe verdeckte er sein Gesicht. Außerdem war er mit einer hellen Jeans-Hose und weißen Sportschuhen bekleidet. Der Mann sprach Deutsch. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kufstein (Tel. 059133/7210) entgegen.