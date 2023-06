Mann rettete Mädchen in Wien aus Donau

Ein Mann hat am Samstagabend in der Nähe des Vienna City Beach Clubs in Wien-Donaustadt ein Mädchen, das sich nicht mehr über Wasser halten konnte, aus der Donau gezogen. Da die Siebenjährige nicht mehr atmete, begann der Lebensretter mit der Reanimation, worauf das Mädchen eine große Menge an Wasser erbrach und wieder Lebenszeichen zeigte, berichtete die Wiener Berufsrettung.

Bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte erlangte das Mädchen sogar ihr Bewusstsein wieder. Nach der Stabilisierung und notfallmedizinischen Versorgung durch mehrere Teams der Berufsrettung Wien konnte die Siebenjährige in stabilem Zustand in eine Wiener Klinik gebracht werden. "Der Mann hat wirklich vorbildlich gehandelt. Durch sein schnelles Handeln sowie korrekte Erste Hilfe Maßnahmen rettete der Ersthelfer dem Mädchen zweifellos das Leben", hieß es seitens der Wiener Berufsrettung.