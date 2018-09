Mann raste bei Verfolgungsjagd in Lyon auf Flughafenpisten

Bei einer wilden Verfolgungsjagd in Frankreich ist ein Mann mit seinem Fahrzeug auf die Pisten des Flughafens von Lyon gerast. Zuvor habe er Glastüren an einem Terminal durchbrochen, sagte ein Sprecher der Präfektur am Montag. Auf dem Pistengelände wurde der Mann schließlich von Sicherheitskräften überwältigt und festgenommen.

Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar, die Staatsanwaltschaft von Lyon leitete eine Untersuchung ein. Der Flugverkehr wurde eingestellt. “Es gibt kein Opfer zu beklagen”, erklärte die Präfektur.

Die Autobahnpolizei und ein Hubschrauber der Gendarmerie hatten am Vormittag die Verfolgung des Mannes aufgenommen, der in falscher Richtung auf einer Autobahn unterwegs war. Laut einer Mitteilung der Präfektur brach er daraufhin zunächst am Geschäftsflughafen Lyon-Bron durch Sicherheitsbarrieren, bevor er zum Airport Lyon-Saint-Exupery fuhr. Dort drang er mit seinem Fahrzeug ins Terminal 1 ein und gelangte schließlich auf die Pisten, wo seine Flucht ihr Ende fand.