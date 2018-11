Mann O Mann, es weihnachtet in Watzenegg

Der Männerchor Mann O Mann lädt wieder zum traditionellen Adventkonzert.

Dornbirn. Am zweiten Adventsonntag ist es wieder soweit, dann gibt sich der Dornbirner Männerchor Mann O Mann in der Bergkirche Watzenegg die Ehre. „Das Adventkonzert ist zu einer liebgewonnenen Tradition in den letzten Jahren geworden und wir freuen uns wieder mit ansprechenden Liedern unsere Konzertbesucher musikalisch auf das Weihnachtsfest einzustimmen“, so Chorleiter Paul Faderny.