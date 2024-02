Mann nach Bluttat in NÖ Asylquartier weiter in Lebensgefahr

Im Fall der Messerattacke in der Erstaufnahmestelle Ost in Traiskirchen (Bezirk Baden) hat sich das 24-jährige Opfer am Mittwoch weiter in Lebensgefahr befunden. Der libysche Staatsbürger werde in einem Krankenhaus intensivmedizinisch betreut, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage. Der tatverdächtige 22-jährige Marokkaner war bei einer ersten Befragung nicht geständig.

Verübt worden war der Angriff am Montag kurz vor 19.30 Uhr. Der Marokkaner soll den 24-Jährigen mehrmals mit einem Messer attackiert haben, vorangegangen sein dürfte ein Streit.

Seitens der Staatsanwaltschaft wurde die Einlieferung des Beschuldigten in die Justizanstalt Wiener Neustadt angeordnet. Ermittelt wird in der Causa wegen des Verdachts des versuchten Mordes.