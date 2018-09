Mann mit Bauchstich auf Mariahilfer Straße gefunden

Ein junger Slowake ist Dienstagfrüh mit einem lebensgefährlichen Bauchstich auf der Mariahilfer Straße gelegen. Ein Arzt, der gerade am Weg in die Arbeit war, fand den 27-Jährigen und leistete Erste Hilfe. Der 29-jährige Mediziner informierte die Einsatzkräfte, die den Verletzten ins Krankenhaus brachten. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat.

Die Polizei will jetzt laut Sprecherin Irina Steirer die Überwachungskameras in diesem Bereich auswerten. Zudem werden Zeugen gesucht, die zu dem Vorfall Angaben machen können. Sachdienliche Hinweise werden – auch vertraulich – an das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 01/31310-DW43800 erbeten.