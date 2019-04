Mann gab sich als seit Jahren verschwundener Bub aus

In den USA hat sich ein junger Mann fälschlicherweise als ein vor acht Jahren verschwundener Bub ausgegeben. Die Bundespolizei FBI erklärte am Donnerstag, DNA-Tests hätten ergeben, dass es sich bei dem Mann nicht um den seit 2011 vermissten Timmothy Pitzen handle. Medienberichten zufolge soll der Mann 23 oder 24 Jahre alt sein - und nicht 14 Jahre, wie er selbst behauptet hat.

Der verstört wirkende Mann war Passanten am Mittwoch in einem Vorort von Cincinnati aufgefallen, in seinem Gesicht hatte er Blutergüsse. Der alarmierten Polizei sagte er, er sei Timmothy Pitzen, der 2011 im Alter von sechs Jahren verschwunden war. Er sei von zwei Männern mit Bodybuilder-Statur in einem Motel im Bundesstaat Ohio festgehalten worden, in dem Cincinnati liegt, habe aber entkommen können.