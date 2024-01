Mann feuerte von Balkon in Innsbruck Schreckschüsse ab

Ein 37-jähriger Deutscher hat am Nachmittag des Neujahrstages in Innsbruck von einem Balkon mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgefeuert. Dies führte zu einem Polizeieinsatz, an dem auch die Sondereinheit Cobra sowie die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) beteiligt waren. Der Deutsche wurde schließlich in einer Wohnung festgenommen.

Dort wurden außer der Pistole auch zwei Armbrüste und Munition sichergestellt, teilte die Exekutive am Dienstag mit. Gegen den 37-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Zuvor hatte eine Anrainerin die Polizei alarmiert und angegeben, Schüsse von einem Balkon in der Tschamlerstraße gehört zu haben. Daraufhin wurde der dortige Bereich von mehreren Polizeistreifen abgesperrt. Auch die Beamten nahmen vor der Festnahme weitere Schüsse wahr.