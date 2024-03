Mann erleidet am Reumannplatz in Wien-Favoriten Messerstich

Ein 32-jähriger Mann ist bei einer Auseinandersetzung am Reumannplatz in Wien-Favoriten am späten Donnerstagnachmittag mit einem Messer verletzt worden. Einen diesbezüglichen Bericht der Gratiszeitung "Heute" auf ihrer Online-Präsenz bestätigten die Wiener Berufsrettung und die Polizei. Laut Rettungssprecher Daniel Steiner erlitt der Mann einen tiefen Messerstich in einen Oberschenkel, wurde notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Ein zweiter Mann wurde leicht verletzt. Polizeisprecher Markus Dittrich sagte, es habe sich um eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten gehandelt. Der Einsatz war gegen 18.15 Uhr noch am Laufen. Die Polizei war dabei, den genauen Sachverhalt zu klären. Das Geschehen dürfte am Reumannplatz seinen Ausgang genommen, sich dann aber ins Umfeld verlagert haben. Die Lage dürfte sich auch für die Einsatzkräfte etwas unübersichtlich dargestellt haben.