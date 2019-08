Mann durch Stiche in Krems verletzt - Ehefrau festgenommen

Ein 54-Jähriger ist am Dienstagnachmittag durch zwei Stiche in die Brust schwer verletzt worden. Das Opfer wurde in das Universitätsklinikum der Stadt gebracht. Unter Tatverdacht steht die Ehefrau, sie soll ihren Mann bei einem Streit in der Wohnung mit einem Küchenmesser attackiert haben. Die 41-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ein Alkotest bei der Frau ergab laut Polizei 1,9 Promille.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 14.00 Uhr von einem Angehörigen verständigt. Der Kremser befand sich in seiner Wohnung, er wurde umgehend medizinisch versorgt und ins Spital gebracht. Der Verletzte befinde sich in stabilem Zustand, teilte die Exekutive mit. "Derzeit besteht keine akute Lebensgefahr", sagte Polizeisprecher Heinz Holub.

Gegen die Ehefrau wird wegen des Verdachts des Mordversuchs ermittelt. Der 54-Jährige und die Beschuldigte "können derzeit noch nicht einvernommen werden", hieß es am frühen Dienstagabend. Die Staatsanwaltschaft Krems ordnete eine Hausdurchsuchung und eine Blutabnahme bei der 41-Jährigen an. "Über die etwaige Verhängung einer Untersuchungshaft wird nach der Einvernahme am morgigen Tag entschieden", informierte die Polizei in einer Aussendung..