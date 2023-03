Mann drohte Frauen bei Raubversuch in Vorarlberg mit Hammer

Ein Unbekannter hat am Samstag in Bregenz kurz nach 20.00 Uhr zwei Frauen auszurauben versucht und dabei mit einem Schlosserhammer gedroht. Er forderte die 27 und 21 Jahre alten Frauen, die am Seeufer auf einer Bank saßen, zur Herausgabe ihrer Wertsachen auf. Die Frauen weigerten sich und ließen sich auch von dem Hammer nicht beeindrucken, den der Mann aus seiner Jacken zog. In weiterer Folge versuchte der Täter, den Frauen ihre Handtaschen zu entreißen, was aber misslang.

Den Frauen gelang anschließend die Flucht zum Parkplatz West. Die verständigten Sicherheitskräfte leiteten sofort eine örtliche Fahndung ein, die jedoch ergebnislos verlief. Gesucht wird nach einem etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann, der als 1,90 Meter groß und von schmaler Statur beschrieben wird. Er sprach Vorarlberger Dialekt und trug eine dunkle Arbeits- oder Cargo-Hose sowie eine dunkle Steppjacke mit Kapuze. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bregenz (Tel. 059133-8120) in Verbindung zu setzen.