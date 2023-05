Mann bei Schutz von Maibaum in Tirol mit Motorsäge verletzt

Bei einer Auseinandersetzung um einen Maibaum in Westendorf (Bez. Kitzbühel) ist ein 21-Jähriger von einem 20-jährigen Mann mit einer Motorsäge an der Hand verletzt worden. Obwohl die Motorsäge noch nicht in Betrieb war, erlitt der 21-Jährige Schnittverletzungen, informierte die Polizei. Der 21-Jährige hatte gemeinsam mit sechs Bekannten den Maibaum aufgestellt und Wache gehalten, als gegen 6.00 Uhr der 20-Jährige in Begleitung auftauchte und den Maibaum umsägen wollte.

Der 21-Jährige und seine Bekannten schritten ein, dabei wurde der Mann verletzt. In weiterer Folge zogen der 20-Jährige und sein Begleiter ab, sie konnten noch nicht befragt werden. Der Verletzte wurde von Rettungskräften versorgt.