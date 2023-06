Mann bei Brand in Wien gestorben

Bei einem Feuer in einer Wohnung in der Werndlgasse in Wien-Floridsdorf ist am Freitagnachmittag ein Mann gestorben. Das Opfer dürfte im Bett mit einer Zigarette die Matratze in Brand gesetzt haben, berichtete die Wiener Berufsfeuerwehr.

Die Feuerwehr wurde aufgrund eines Brandes auf einem Balkon alarmiert. Der erste Trupp der Löschmannschaft stieg mit einer Drehleiter über den Balkon in die Wohnung ein und fand dort eine leblose Person. Der Mann wurde der Wiener Berufsrettung übergeben, die aber nur mehr den Tod feststellen konnte. Der Brand selbst war dann schnell gelöscht.

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Mann im Bett geraucht und die Matratze in Brand gesetzt haben. Beim Versuch, diese auf den Balkon zu bringen, fing auch der Balkon Feuer.