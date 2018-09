Mann bei Arbeiten für Feier in OÖ. tödlich verletzt

Ein 23-Jähriger ist bei Arbeiten für eine Überraschung bei der Geburtstagsfeier eines Freundes in Gramastetten im Bezirk Urfahr-Umgebung tödlich verletzt worden. Er stürzte in der Nacht auf Sonntag von einem Pkw-Anhänger und starb später im Krankenhaus, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Der tatsächliche Unfallhergang wurde der Polizei anfangs verschwiegen.

Teilnehmer an der Feier stellten in der Nacht für das Geburtstagskind eine Maishäckslerattrappe an einer Landstraße auf. Danach fuhren sie in einem von einem 21-Jährigen gelenkten Pkw samt einem Anhänger zur Feier zurück. Auf letzterem saßen vier Personen. Bei einem Wendemanöver stürzte der 23-Jährige aus ungeklärter Ursache von dort auf die Fahrbahn. Er erlitt dabei schwere Kopfverletzungen, denen er nach seiner Einlieferung in das Linzer Unfallkrankenhaus Sonntagvormittag erlag.