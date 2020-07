Mann bedroht in Salzburg Partnerin und Kleinkind: Festnahme

Zu einem Cobra-Einsatz ist es am Mittwochabend in der Stadt Salzburg gekommen. Ersten polizeilichen Informationen zufolge hat ein 33-jähriger Mann seine Lebensgefährtin und ein Kleinkind in einer Wohnung festgehalten und bedroht. Er konnte schließlich festgenommen werden. Die Frau und das Kind blieben laut einer Polizeisprecherin körperlich unverletzt.

Die Hintergründe und der genaue Hergang der Tat im Stadtteil Parsch waren vorerst nicht bekannt. Der bedrohten Frau war es gelungen, Angehörige per Kurznachricht am Handy über den Vorfall zu informieren und um Hilfe zu bitten. Diese verständigten die Polizei. Der 33-Jährige sei schließlich beruhigt und festgenommen worden, erklärte die Polizeisprecherin.