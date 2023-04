ManCity übernimmt Tabellenführung, 50. Saisontor von Haaland

Manchester City ist dem neunten Meistertitel bzw. dem dritten in Folge einen weiteren Schritt näher gekommen. Am Samstag feierten die "Citizens" bei Tabellenmittelständler Fulham mit einem 2:1 (2:1) den achten Sieg en suite und übernahmen bei einem Spiel weniger einen Punkt vor Arsenal die Führung in der englischen Fußball-Premier-League. Arsenal ist erst am Dienstag zuhause gegen Chelsea gefordert.

Erling Haaland per Elfmeter nach Foul an Julian Alvarez (5.) sowie Alvarez selbst (36.) trafen für die Gäste, dazwischen hatte Vinicius (15.) für den Ausgleich gesorgt. Für den früheren Salzburger Haaland, der in seiner ersten Saison in England schon mehrere Rekorde aufgestellt hat, war es wettbewerbsübergreifend der 50. Saisontreffer. Damit hat der Norweger 21 Tore mehr auf dem Konto als jeder andere Premier-League-Profi in dieser Spielzeit. Da sein Team im FA-Cup-Finale und im Halbfinale der Champions League steht und noch sechs Liga-Spiele vor sich hat, dürften weitere Haaland-Tore folgen.

Schon vor dem Spiel hatte City-Coach Pep Guardiola die Bedeutung der Erfolge etwas relativiert. Seine Ära werde einst nicht allein an den Trophäen gemessen werden, sondern an der Freude, die man den Fans gebracht hatte. "Deswegen sind wir hier, dass die Leute in zehn, 15 Jahren mit einem Lächeln zurückdenken und sagen, wie schön die Zeit war, als wir sieben, acht oder neun Jahre zusammen hatten. Das ist das größte Kompliment, besser als jede Trophäe", sagte der Spanier, der mit City vor dem fünften PL-Triumph steht. Auch den ersehnten ersten CL-Titel von City hat er im Visier, samt FA-Cup könnte es ein Triple werden.

Im Kampf um Platz drei marschieren Newcastle United und Manchester United weiter im Schritt. Citys Stadtrivale setzte sich mit dem in der 86. Minute ausgetauschten Marcel Sabitzer dank eines Treffers von Bruno Fernandes (39.) zuhause gegen Aston Villa mit 1:0 durch. Die "Magpies" wiederum besiegten Schlusslicht Southampton nach 0:1-Rückstand 3:1 und liegen zwei Punkte vor United auf Rang drei.

Für Maximilian Wöber und Leeds United bleibt die restliche Saison indes ein Ritt auf Messers Schneide. Zuhause unterlagen "The Whites" Bournemouth mit 1:4 (1:2) und liegen nur einen Punkt vor den Abstiegsrängen. Wöber kam ab der 34. Minute zum Einsatz.