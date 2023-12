ManCity patzt vor Club-WM mit Heim-2:2 gegen Crystal Palace

Manchester City hat vor der Reise zur Club-WM im Kampf um die Titelverteidigung in der englischen Premier League erneut Federn gelassen. Die Truppe von Trainer Josep Guardiola lag am Samstag im Heimspiel gegen Crystal Palace zwar schon mit 2:0 voran, musste sich aufgrund eines Last-Minute-Elfmeters aber mit einem 2:2 begnügen. Die Partie zwischen Bournemouth und Luton Town wurde in der 65. Minute abgebrochen, weil Luton-Kapitän Tom Lockyer auf dem Feld kollabierte.

Der Titelverteidiger (34 Punkte) blieb Vierter in der Tabelle und könnte somit am Sonntag etwas an Boden gegenüber Liverpool (37/gegen Manchester United), Arsenal (36/gegen Brighton & Hove Albion) und Aston Villa (35/bei Brentford) verlieren. Zudem missglückte die Generalprobe vor dem Start in die Club-WM. In Saudi-Arabien bekommen es die "Citizens" am Dienstag im Halbfinale in Dschidda mit den Urawa Reds aus Japan zu tun. Finale und Spiel um Platz drei folgen am Freitag.