ManCity nach 5:1-Sieg über Luton vorerst Tabellenführer

Meister Manchester City hat in der englischen Fußball-Premier-League am Samstag wie erwartet die Tabellenführung übernommen. Das Team von Trainer Pep Guardiola feierte einen ungefährdeten 5:1-Heimerfolg über Aufsteiger Luton Town und hält nun bei 73 Punkten. Arsenal (71) und Liverpool (71) spielen erst am Sonntag und können mit Siegen wieder an City vorbeiziehen. Liverpool bekommt es mit Glasner-Club Crystal Palace zu tun, Arsenal mit Aston Villa.

Eine herbe 0:4-Abfuhr erhielt Tottenham Hotspur in Newcastle. Alexander Isak traf dabei für die Nordengländer doppelt. Die "Spurs" bleiben mit 60 Zählern hinter Villa (ebenfalls 60) Fünfte.