ManCity im Premier-League-Hit gegen Liverpool unter Druck

Die "Christmas Period" in der englischen Fußball-Premier-League wird am Donnerstag mit einem großen Schlager abgeschlossen. Manchester City empfängt Liverpool und steht dabei unter erheblichem Druck - der drittplatzierte Titelverteidiger liegt sieben Punkte hinter dem Spitzenreiter, eine Niederlage würde die Hoffnung der "Citizens" auf einen neuerlichen Meistertitel massiv reduzieren.

Im Gegensatz dazu kann Liverpool praktisch aus dem Vollen schöpfen und präsentierte sich in den vergangenen Wochen prächtig in Schuss. Das Team von Jürgen Klopp überstand die bisherigen 20 Runden ohne Niederlage, die jüngsten neun Premier-League-Matches wurden allesamt gewonnen. Zuletzt gab es ein glanzvolles 5:1 über Arsenal.

Auch Guardiola sprach in höchsten Tönen über den Gegner. “Liverpool ist vielleicht das beste Team in Europa oder auf der Welt, und sie sind in Top-Form”, betonte der Katalane, und Mittelfeldspieler Bernardo Silva ergänzte: “Wenn wir nicht gewinnen, wird es schwierig für uns, Liverpool noch einzuholen.”

Das bisher letzte Liga-Duell mit Liverpool vor eigenem Publikum gewann ManCity im September 2017 mit 5:0, danach folgten jedoch Tiefschläge. Das 3:4 an der Anfield Road vor fast genau einem Jahr bedeutete die erste Liga-Niederlage der “Citizens” in der Saison 2017/18, im darauffolgenden April gingen gegen Liverpool beide Viertelfinal-Matches in der Champions-League – wenn auch begünstigt durch dubiose Schiedsrichterentscheidungen – verloren. Das erste Kräftemessen in dieser Spielzeit endete im Oktober des Vorjahres im Heimstadion der “Reds” mit einem 0:0, wobei City-Profi Riyad Mahrez im Finish einen Elfmeter verjuxte.