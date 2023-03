ManCity dank Haaland-Fünferpack im CL-Viertelfinale

Dank einer Gala von Fußball-Superstar Erling Haaland ist Manchester City ins Viertelfinale der Champions League gestürmt. Der englische Meister feierte am Dienstag auch wegen eines Haaland-Fünferpacks im Achtelfinal-Rückspiel gegen RB Leipzig einen 7:0 (3:0)-Kantersieg. In der ersten Hälfte gelang dem Norweger ein Hattrick, danach jubelte der 22-Jährige zwei weitere Male (22./Handelfmeter, 24., 45.+2, 53., 57.). Inter Mailand reichte beim FC Porto ein 0:0 für den Aufstieg.

Im verschneiten Manchester trugen sich außerdem noch Ilkay Gündogan (49.) mit einem platzierten Flachschuss und Kevin De Bruyne (92.) mit einem Schuss ins Kreuzeck in die Torschützenliste ein. Das Hinspiel war 1:1 ausgegangen. Für Haaland, der in der 63. Minute ausgewechselt wurde, waren es die CL-Tore Nummer sechs bis zehn in dieser Saison - in sechs Partien. Fünf Tore in einem Champions-League-Spiel waren zuvor nur Lionel Messi (2012 für FC Barcelona beim 7:1 gegen Leverkusen) und Luiz Adriano (2014 für Schachtar Donezk beim 7:0 gegen BATE Borisow) gelungen. Manchester City ist nun seit 24 CL-Partien im eigenen Stadion ungeschlagen.