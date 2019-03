Manchester United verpflichtete Erfolgscoach Solskjaer fix

Ole Gunnar Solskjaer ist bei Manchester United zum fixen Cheftrainer ernannt worden. Der Norweger wurde am Donnerstag mit einem Dreijahresvertrag belohnt, nachdem er die "Red Devils" zuvor wieder auf Kurs gebracht hatte. Unter dem 46-jährigen ehemaligen United-Stürmer gewann der englische Fußball-Rekordmeister 14 von 19 Pflichtspielen.

Solskjaer hatte United im Dezember nach dem Rauswurf von Jose Mourinho übernommen und sofort positive Resultate erzielt. Die Fixverpflichtung des Skandinaviers stand bereits seit Wochen im Raum. “Das ist der Job, von dem ich immer geträumt habe und ich bin mehr als erfreut, diesen Club langfristig zu betreuen”, sagte Solskjaer in einem Club-Statement.

Als Solskjaer den Verein übernahm, lag United als Tabellensechster der Premier League elf Zähler hinter den Top Vier. Nach nur einer Niederlage in den darauffolgenden 13 Ligaspielen fehlen auf den Vierten Arsenal nun nur noch zwei Punkte. Der Champions-League-Startplatz ist wieder greifbar. In der laufenden Saison der Fußball-Königsklasse trifft United im Viertelfinale auf den FC Barcelona. Im Achtelfinale wurde Paris Saint-Germain nach einem umjubelten 3:1 in Paris noch eliminiert.