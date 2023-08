Manchester siegte zum Auftakt gegen Wolverhampton

Manchester United hat einen geglückten Saisonstart in der Premier League gefeiert. Die "Red Devils" setzten sich am Montag gegen Wolverhampton jedoch mit Zittern 1:0 durch. Sasa Kalajdzic stand bei seinem Kurz-Comeback für die "Wolves" in den Schlussminuten im Zentrum. Manchester-Torhüter Andre Onana traf den in der 88. Minute eingetauschten österreichischen Internationalen tief in der Nachspielzeit im Strafraum im Gesicht, der Elferpfiff blieb nach VAR-Studium aber aus.

Raphael Varane schoss United demnach mit seinem Kopfball-Treffer in der 76. Minute zum Sieg. Die in der Schlussphase anstürmenden Gäste wurden nicht mehr belohnt, trotz guten Möglichkeiten fiel der Ausgleich nicht mehr.

Kalajdzic hatte sich im vergangenen September bei seinem Debüt für Wolverhampton das Kreuzband gerissen. Der 26-Jährige absolvierte in der Sommer-Vorbereitung bereits einige Testspiele.