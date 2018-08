Manchester City siegte 6:1 mit Aguero-Triplepack

Sergio Aguero in Ekstase

Sergio Aguero in Ekstase ©APA (AFP)

Manchester City hat in der zweiten Runde seine Vormachtstellung in der englischen Fußball-Premier-League unter Beweis gestellt. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola fertigte Huddersfield am Sonntagnachmittag 6:1 ab. Ohne den verletzten Spielmacher Kevin De Bruyne glänzte vor allem Sergio Aguero mit einem Triplepack.

Ebenfalls bei sechs Punkten hält Watford nach einem 3:1-Erfolg in Burnley. ÖFB-Teamverteidiger Sebastian Prödl saß bei den siegreichen “Hornets” wie zum Saisonauftakt in der Vorwoche nur auf der Bank. Zum Rundenabschluss gastierte City-Lokalrivale Manchester United noch bei Brighton & Hove Albion ohne den nicht im Kader stehenden Österreicher Markus Suttner.