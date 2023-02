Manchester City nach 3:1 bei Arsenal in Premier League voran

Arsenal hat die Tabellenführung in der englischen Fußball-Premier-League an Manchester City abgeben müssen. Die "Citizens" setzten sich im ersten direkten Saisonduell am Mittwochabend in London mit 3:1 (1:1) durch und zogen damit am punktegleichen Kontrahenten vorbei. Jack Grealish (72.) und Erling Haaland (82.) trafen nach Seitenwechsel entscheidend für den amtierenden Meister.

Kevin de Bruyne (24.) brachte City nach einem Abwehrschnitzer der Hausherren voran, Bukayo Saka (42.) gelang kurz vor der Pause per Elfer der Ausgleich. Arsenal verpasste vor 60.276 Zuschauern die Chance, auf sechs Zähler davonzuziehen, hat aber immer noch ein Nachtragspiel in der Hinterhand. Die auf den ersten Meistertitel seit 19 Jahren hoffenden "Gunners" sind jedoch nun schon drei Ligaspiele sieglos. Gegen Manchester City halten sie in der Premier League nun bei elf Niederlagen in Folge.

Nach einem 20-minütigen Abtasten fand Arsenal durch einen Kopfball von Eddie Nketiah die erste große Chance vor, fing sich aber kurz darauf das 0:1 ein. Der von Grealish unter Druck gesetzte Takehiro Tomiyasu produzierte einen viel zu kurzen Rückpass, De Bruyne lupfte den Ball an Keeper Aaron Ramsdale vorbei ins Netz.

City verlagerte sich umgehend darauf, Tempo aus der Partie zu nehmen. Torhüter Ederson fing sich wegen Zeitschindens Gelb ein. Der Brasilianer stand dann wieder im Zentrum, als er Nketiah bei einem Abwehrversuch aus kurzer Distanz umstieß. Saka verwertete den Elfer sicher, Arsenal glich verdientermaßen aus. Kurz vor dem Pausenpfiff traf City nach einem Freistoß dann noch die Latte.

Unverändert ging es nach Seitenwechsel weiter, City hatte fortan aber Oberwasser. Referee Anthony Taylor zeigte noch einmal auf den Elferpunkt, als Arsenal-Verteidiger Gabriel Gegenspieler Haaland niederrang (57.). Der Norweger stand vor der Szene aber haarscharf im Abseits, die Elferentscheidung wurde vom VAR revidiert. Arsenal unterliefen aber weiter Unachtsamkeiten in der Defensive. Haaland konnte eine noch nicht nutzen, ehe Grealish die nun energischer auftretenden Gäste belohnte. Sein Abschluss wurde von Tomiyasu noch für Ramsdale ungünstig abgefälscht. Haaland sorgte mit seinem 26. Ligator in dieser Saison dann für die Entscheidung.