Manchester City nach 2:0 gegen Cardiff wieder Spitzenreiter

Manchester City hat am Mittwoch wieder die Tabellenspitze der englischen Fußball-Premier-League übernommen. Der Titelverteidiger gewann vor eigenem Publikum gegen Cardiff City durch Treffer von Kevin de Brunye (6.) und Leroy Sane (44.) mit 2:0 und liegt damit acht Partien vor Schluss einen Punkt vor Liverpool.

Auf Rang drei verbesserte sich Tottenham durch ein 2:0 bei der Eröffnung des neuen Stadions gegen Crystal Palace. Son Heung-min war es in der 55. Minute vorbehalten, das erste Tor der “Spurs” in ihrer neuen 62.000-Zuschauer-Arena zu erzielen. Für den Endstand sorgte Christian Eriksen in der 80. Minute.