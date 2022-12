Manche Lichterketten sind "Chemikalienbomben"

Lichterketten schmücken in der Vorweihnachtszeit nicht nur Schaufenster, sondern auch viele Eigenheime. Die Umweltschutzorganisation Global 2000 hat elf Beleuchtungen verschiedener Hersteller auf giftige Chemikalien testen lassen. Gesucht wurde nach Stoffen wie Weichmacher, Schwermetalle und Chlorparaffine. "Das Ergebnis ist teils erschreckend", hieß es. Zwei Erzeugnisse seien überhaupt "illegal am Markt", insgesamt sechs wurden als belastet eingestuft.

In den beiden als verboten beurteilten Leuchtkörpern sei DEHP festgestellt worden, ein Weichmacher, der seit mehr zwei Jahren in fast allen Produkten verboten ist. "Die Ergebnisse lassen vermuten, dass in billigeren Geschäften mit Sortimenten niedrigerer Qualität auch ein höheres Risiko herrscht, sich eine 'Chemikalienbombe' ins Haus zu holen", stellten die Tester und Testerinnen fest. Die als am "gefährlichsten" gebrandmarkte Kette sei in einem Ein-Euro-Shop gekauft worden, die andere nicht marktfähige von einem Discounter.