Management übernimmt Mehrheit bei Herba Chemosan

Eigentümerwechsel beim Pharmagroßhändler Herba Chemosan. Der US-Konzern McKesson, bisher Alleineigentümer, zieht sich aus dem Unternehmen zurück. Das Management übernimmt 51 Prozent, die zur Raiffeisengruppe Oberösterreich gehörende Invest AG die restlichen 49 Prozent, teilte die RLB Oberösterreich am Montag mit. Herba Chemosan ist Marktführer bei der Belieferung österreichischer Apotheken mit Arzneimitteln. McKesson zieht sich ganz aus Europa zurück.

Neue Mehrheitseigentümer sind damit künftig die Vorstände der Herba Chemosan Gruppe, Andreas Windischbauer, Andreas Janka und Maximilian von Künsberg Sarre, wenn die Behörden dem Deal zustimmen. Das Unternehmen hat rund 1.000 Beschäftigte und acht Standorte in Österreich (Wien, Linz, Salzburg, Rum bei Innsbruck, Dornbirn, Graz, Klagenfurt, Gallspach in Oberösterreich) sowie je einen in Tschechien und der Schweiz. Der Jahresumsatz beträgt rund 1,5 Milliarden Euro, davon 1,2 Mrd. mit der Herba Chemosan Apotheker-AG und 290 Mio. Euro mit Sanova Pharma.