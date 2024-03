ManUnited bezwingt Liverpool im FA-Cup nach Verlängerung

Manchester United hat Liverpool im englischen FA-Cup-Viertelfinale nach Verlängerung niedergerungen. Beim spektakulären 4:3 am Sonntag traf Amad Diallo in der 121. Minute im Old Trafford entscheidend für die Hausherren. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp muss in seiner Abschiedssaison damit den ersten von vier möglichen Titeln abschreiben. Chelsea schaffte davor dank eines 4:2 gegen Zweitligist Leicester City den Sprung ins Halbfinale.

Liverpool lag nach einem frühen Tor von Scott McTominay (10.) zurück, schaffte in den finalen Minuten der ersten Spielhälfte dank Alexis Mac Allister (44.) und Mohamed Salah (45.+2) jedoch eine Wende. Antony glich für die "Red Devils" erst kurz vor Schluss (87.) aus. In der Verlängerung war United näher am dritten Tor, doch Liverpool traf: Ein abgefälschter Schuss von Harvey Elliott landete im Tor (105.).

Doch das Team des in der Kritik stehenden Trainers Erik ten Hag schlug wieder zurück. Marcus Rashford traf zum 3:3 (112.), ehe Diallos Tor aus einem Konter nach einem Eckball von Liverpool für Jubelstürme der Heim-Fans sorgte. Der Torschütze musste nach seinem Jubel mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz. "Wir haben hervorragend gespielt, aber konnten das Spiel nicht vorzeitig entscheiden", sagte Klopp. Liverpool hat heuer bereits den Ligacup gewonnen. Neben dem Meistertitel kann Klopp sein Team auch noch zum Triumph in der Europa League führen.

Chelsea vermied ebenfalls spät eine Verlängerung gegen Leicester. Carney Chukwuemeka und Noni Madueke erzielten in der 92. bzw. 98. Minute die Treffer zum Aufstieg der "Blues". Marc Cucurella (13.) und Cole Palmer (45.+1) hatten davor für eine scheinbar beruhigende 2:0-Pausenführung der Londoner gesorgt. Doch das auf Aufstiegskurs liegende Leicester schaffte durch ein kurioses Eigentor von Axel Disasi (51.) das Anschlusstor, ehe Stephy Malvididi (62.) für den Außenseiter ausglich. Gegen nach einem Ausschluss dezimierte Gäste schoss Chelsea aber spät den Sieg heraus.

Bereits am Samstag hatte sich Manchester City im Viertelfinale mit 2:0 gegen Newcastle United durchgesetzt. Zweitligist Coventry City gewann mit 3:2 beim Premier-League-Club Wolverhampton. In den Halbfinal-Spielen (20./21. April) im Wembley-Stadion trifft City auf Chelsea, United spielt gegen Coventry.