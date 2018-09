Man trifft sich im Café Rheinberger

Das ehemalige CABAKO wurde von Peter Rheinberger übernommen.

Ende Mai wurde mitten in Röthis ein neues kulinarisches Kapitel aufgeschlagen: Peter und Simone Rheinberger luden mit ihrem Team zur Eröffnungsfeier in ihr neues Café. Die Röthner lassen sich seither die leckeren Brotspezialitäten aus dem original Steinbackofen, die herrlichen Torten und erfrischenden Eisspezialitäten schmecken. Entweder Zuhause oder direkt vor Ort: Das Café Rheinberger wurde innerhalb kürzester Zeit zum beliebten Treffpunkt für Groß und Klein. Mit den Öffnungszeiten auch am Wochenende schließt sich eine gastronomische Lücke in Röthis.