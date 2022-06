Man trifft sich beim Bänkle-Fest

Am Samstag dem 25. Juni, laden Pfarre und Gemeinde zum gemeinsamen Fest ein.

Bänke gehören zum Dorfbild dazu – sie stehen vor Häusern, mit Blick auf die Straße und auf alle, die da vorbeikommen. Manche Passanten bleiben stehen, grüßen, haben Zeit für ein kurzes Gespräch, nehmen auf der Bank Platz. Eine gute Art, Dorfgemeinschaft zu leben. Unter dem Motto „Kumm, hock di hera!“ findet in den Pfarren und Gemeinden in der Region Vorderland in der Zeit vom 18. Juni bis zum 3. Juli 2022 wieder der „Bänklehock“ statt. An einem bestimmten Tag sind alle eingeladen, die Bänkle im Dorf zu besuchen, einen kurzen oder längeren Hock zu machen und miteinander ins Gespräch zu kommen.