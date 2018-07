Man muss sich etwas nur lang genug wünschen

Günther Ritter wurde von den Lehrlingen der Landesberufsschule Dornbirn 1 in den Ruhestand verabschiedet.

Dornbirn. Er war beliebt. Sie mochten ihn gern, ihren Direktor. Und trotzdem hieß es Abschied nehmen für die Lehrlinge, die sich am letzten Mittwoch im Saal der Landesberufsschule Dornbirn 1 versammelt hatten. Günther Ritter wusste vorerst nichts davon, als er kurz vor Mittag in den voll besetzten Raum gerufen wurde.

Geplant war zunächst die Spendenübergabe an Doris Allgäuer aus Hard, die an der Schule vor einiger Zeit ihr Hilfsprojekt für Kinder in Weißrussland vorgestellt hatte. 32 Jahre nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl leiden immer noch zahlreiche Menschen, darunter viele Kinder der zweiten Generation, die auf Unterstützung von außen angewiesen sind. Markus Burgstaller, Fachlehrer und Schulgemeinschaftssprecher, organisierte ein Spendenprojekt in den Klassen und übergab den beachtlichen Betrag von EUR 2.100 Euro für die Tschernobylhilfe an Doris Allgäuer. Sie zeigte sich sehr dankbar und versprach darüber zu berichten, welcher Verwendung das Geld vor Ort zugeführt wird und wem die Hilfe der spendablen Lehrlinge zugute kommt.