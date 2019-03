Malereien und alles rund ums Geld im Grazer Kindermuseum

Bei den neuen Ausstellungen im Grazer Kindermuseum "Frida & Fred" dreht sich alles um Malerei und Geld: Kinder ab drei Jahren dürfen in einem wahren Atelierparadies ihrer Kreativität mit 9.000 Liter Farbe freien Lauf lassen, während die etwas älteren Kinder mit Bankomat, Tauschgeschäften und der Budgetwaage in Kontakt treten. Im Forschungslabor "Alles im Lot" geht es um Balance und Gleichgewicht.

Geschäftsführer Jörg Ehtreiber hat am Donnerstag die neuen Ausstellungen den Medien präsentiert und die Schau “Mal mal” ein dreidimensionales Mitmach-Erlebnis genannt: “Wir wollen die Kreativität fördern und zwar in einem Setting, das viele nicht so gerne zu Hause zur Verfügung stellen wollen: Wir malen hier nur mit Flüssigfarben.” Entsprechend wird gekleckert und gepatzt, doch darum geht es. Die Kinder sollen sich trauen, die Pinsel zu schwingen – ohne Rücksicht auf die Umgebung. Das Ausstellungsareal wurde großzügig mit Lacken an den Decken und Karton auf den Böden “gesichert”. Dazwischen sind zwei Meter hohe Leinwände, Staffeleien und Zeichenpapier zu finden.