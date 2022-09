Malen nach Arno Stern bei Ringareia

Jedes Kind hat schon früh die Lust zu malen. Es ist sein ureigenstes Bedürfnis, sich schöpferisch auszudrücken. Denn mit Farben kann man zaubern.

Ringareia hat so einen Malort am Standort Markt, Angelika-Kauffmann-Straße 6, eingerichtet und bietet jeweils am ersten Mittwoch des Monats von 17 bis 18 Uhr während des offenen Treffs Malen nach Arno Stern an. Sie können einfach ohne Voranmeldung mit Ihrem Kind vorbeikommen. Der Unkostenbeitrag beträgt fünf Euro pro Familie.