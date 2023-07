Malaysischer Film auch in der Schweiz ausgezeichnet

Die 22. Ausgabe des Internationalen Fantastic Film Festival in Neuenburg in der Schweiz (NIFFF) ist am Samstag mit einem Besucherrekord von mehr als 55.000 Personen zu Ende gegangen. Der mit 10.000 Franken (10.250 Euro) dotierte Narcisse-H.-R.-Giger-Preis ging an "Tiger Stripes", einen Film aus Malaysia, der sich auch bei der Kritikerwoche in Cannes durchgesetzt hatte.

"Amanda Nell Eu hat es geschafft, eine einzigartige Welt zu erschaffen, die uns in die sowohl realistischen als auch fantastischen Abenteuer eines pubertierenden Mädchens im heutigen Malaysia entführt", begründete die internationale Jury die Preisverleihung. Der Debütfilm überzeuge mit seiner Reife und Frische.

Im internationalen Wettbewerb unter dem Vorsitz der französischen Schauspielerin, Autorin und Drehbuchautorin Josiane Balasko konkurrierten 14 Filme. Neben dem Streifen von Amanda Nell Eu wurden noch zwei weitere Erstlingsfilme ausgezeichnet: der britische Film "Raging Grace" von Paris Zarcilla und der französische "Vincent doit mourir" von Stéphan Castang.

"Diese drei Werke bieten kontrastreiche und sehr persönliche Welten und spiegeln die sowohl künstlerische, thematische als auch geografische Vielfalt der Auswahl wider", erklärten die Organisatoren des Festivals. Die internationale Jury, der auch der amerikanische Regisseur John McTiernan angehörte, verlieh den mit 3.000 Franken dotierten Preis "Imaging the future" für die beste Design-Produktion an "Pearl" des Amerikaners Ti West. Die 23. Ausgabe des NIFFF findet vom 5. bis 13. Juli 2024 statt.