Malaysias Ex-Premier Najib wegen Korruption vor Gericht

Wegen Korruption und Veruntreuung mehrerer Hundert Millionen Euro aus der Staatskasse muss sich Malaysias langjähriger Ministerpräsident Najib Razak seit Mittwoch vor Gericht verantworten. In der Hauptstadt Kuala Lumpur begann am Mittwoch ein erster Prozess gegen den 65-Jährigen. Weitere Verfahren sollen folgen. Najib droht lebenslange Haft.

Als Regierungschef stand Najib von 2009 bis 2018 an der Spitze des südostasiatischen Landes. Bereits während seiner Amtszeit gab es immer wieder Vorwürfe gegen ihn und auch gegen seine Frau Rosmah Mansor. Bei der Parlamentswahl im vergangenen Mai wurde er überraschend geschlagen. Wegen des Falls wird inzwischen in verschiedenen Ländern ermittelt, auch in der Schweiz und den USA. Trotz der schweren Vorwürfe sind Najib und Rosmah gegen Kaution auf freiem Fuß.