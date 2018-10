Malaysia: Anwar errang nach Haftentlassung Parlamentssitz

Fünf Monate nach seiner Haftentlassung hat Malaysias langjähriger Oppositionsführer Anwar Ibrahim ein Parlamentsmandat errungen und damit eine wichtige Hürde für den Aufstieg zum Regierungschef genommen.

Nach Angaben der Wahlkommission erhielt Anwar bei einer Nachwahl am Samstag mehr als 71 Prozent der Stimmen. Malaysias 93-jähriger Ministerpräsident Mahatir Mohamad will Anwar nach eigenen Angaben in zwei Jahren zu seinem Nachfolger machen.