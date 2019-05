Makelloses Heimturnier

Dornbirner Rollhockey-Nachwuchs zeigte beim Heimturnier sein Können.

Dornbirn. Beim U-11 Heimturnier in der Stadthalle der Schweizer Meisterschaft 2018/19 zeigten sich die Schützlinge von Florian Lechleitner kürzlich von der besten Seite und gewannen beide Spiele souverän. Im ersten Anlauf gegen Geneve RHC hatten die Youngsters das Visier noch nicht optimal eingestellt und mussten für den Sieg härter als erwartet kämpfen. Am Ende stand ein 3:0 (2:0) Sieg auf der Anzeigetafel wobei Matthias Höss (2) und Jonas Bösch die Treffer erzielten.

Im zweiten Spiel bekamen es die Dornbirner mit Tabellenführer RHC Vordemwald zu tun, wobei man mit einem Sieg in der Tabelle gleichziehen konnte. Die Hausherren legten einen fulminanten Start hin, ließen die Aargauer nicht ins Spiel kommen und zogen bis zur Pause mit 4:0 davon. Dabei erzielten Luis Calvin drei Tore und Emil Voyer ein Treffer. Im zweiten Durchgang erhöhten dann Kiran Hessler und Luis Calvin unter dem Jubel der Eltern und Fans zum Endergebnis auf 6:0.

Durch die bessere Tordifferenz bleibt Vordemwald an der Tabellenspitze der Division II. Dies will Dornbirn im letzten Turnier in Montreux aber ändern.