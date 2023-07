Maier holt Sieg, Junger wird Zweiter, Struzinjski erlitt Gehirnerschüttterung

Starke Auftritte der Klauser Nachwuchsringer im Weltcup in Finnland.

KLAUS. Großartige Erfolge gab es für die jungen Klauser Nachwuchsringer beim internationalen Unter-20 Weltcupturnier in Kuortane in Finnland. Paul Maier gewann alle vier Kämpfe und sicherte sich den Turniersieg bis 82 kg. Dabei setzte er sich gegen die beiden Finnen Perkio Pauli und Sebastian Abrat sowie gegen Sargsyen (Friaul) und den Schweden Vilhelm immer nach Punkten klar durch. Damit untermauerte Maier seine gute Form und stand völlig zurecht auf dem obersten Thron. In der Klasse bis 130 kg gewann sein Landsmann Leonhard Junger die Silbermedaille. Der erst 16-jährige Leichtgewichtler Daniel Struzinjski musste nach zwei Siegen in der Klasse bis 60 kg das stark besetzte Turnier beenden. Der Youngster erlitt im zweiten Kampf eine Gehirnerschütterung und konnte in weiterer Folge nicht mehr antreten. Lars Matt belegte in der Klasse bis 72 kg, nach zwei spannenden Kämpfen den neunten Rang. In dieser Woche bestreiten die vier Klauser Kadersportler noch ein Trainingslager in Finnland. Nach dem Feinschliff in Skandinavien folgt noch das mehrtägige Training im Ringerleistungszentrum Klaus bevor es für Paul Maier, Daniel Struzinjski und Lars Matt bei der Unter-17-WM in Istanbul ernst wird. Schwergewichtler Leonhard Junger wird Mitte August bei der Unter-20-WM in Warschau an den Start gehen.VN-TK