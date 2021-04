Mai-Aufmarsch auch heuer nur virtuell

Nachdem die Maifeierlichkeiten bereits im Vorjahr der Coronapandemie zum Opfer gefallen sind, muss die Wiener SPÖ auch heuer wieder ausweichen - in den virtuellen Raum. Der traditionelle Sternmarsch zum Rathausplatz mit anschließender Abschlusskundgebung entfällt. Stattdessen wird es eine Reihe von Programmpunkten in sozialen Netzwerken und im Stream geben.

Zu jener Zeit, in der die Parteigranden sonst ans Rednerpult geschritten wären, wird nun am Vormittag des 1. Mai eine Filmproduktion ausgestrahlt, wie die Wiener SPÖ der APA berichtete. In der Sendung werden unter anderem der Wiener Parteichef, Bürgermeister Michael Ludwig, Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner, die Wiener SPÖ-Frauenvorsitzende Marina Hanke, Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl und ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian zu Wort kommen.