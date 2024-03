Mahrer: "Österreichs wirtschaftlicher Glanz verblasst"

WKÖ-Präsident Harald Mahrer sieht Österreich als Produktionsstandort immer mehr unter Druck, es drohe eine Deindustrialisierung, warnt er. Die Politik in Österreich und auf europäischer Ebene müsse jetzt kräftig gegensteuern, denn Europa sei wirtschaftlich bereits "am absteigenden Ast". Durch hohe Arbeits- und Energiekosten und eine hohe Steuerbelastung "preist sich Österreich aus dem Markt".

Wie "extrem alarmierend" die Situation bereits sei, unterstreicht die Wirtschaftskammer mit einer Umfrage, die das Beratungsunternehmen Deloitte im Auftrag der WKÖ durchgeführt hat. Demnach sagten 90 Prozent der befragten Unternehmen, dass die Attraktivität des Standorts Österreich sinke. Fast drei Viertel der Unternehmen sehen demnach eine echte Gefahr der Deindustrialisierung. Mehr als vier von zehn Unternehmen haben in den vergangenen drei Jahren Produktion ins Ausland verlagert. "Produktionsverlagerung ist gelebte Realität", so Mahrer.

In Deutschland würden sogar zwei Drittel der Unternehmen ihre Produktion verlagern, Österreich stehe also vergleichsweise noch besser da. "Das sollte uns aber nicht beruhigen, das ist ja ein Zug, der Fahrt aufnimmt." Viele Teile der Wertschöpfungskette in Österreich würden an der deutschen hängen. Betroffen seien besonders kostenintensive Bereiche mit hoher Wertschöpfung und gut bezahlten Jobs.