Mahrer für Schanigärten im Winter und Christkindlmärkte

Angesichts des seit der Coronakrise brachliegenden Tourismus in den Städten plädiert Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer (ÖVP) für mit Heizschwammerln beheizte Schanigärten im Winter und Christkindlmärkte mit Leitsystemen und Masken. Mahrer wünscht sich bundeseinheitliche Vorgaben seitens der Regierung für den Wintertourismus und "keinen Fleckerlteppich".

Neben ausländischen Gästen fehlen in den Städten Geschäftsreisende sowie Kongresse und Messen, die sonst für die nötige Auslastung sorgen. Wien verzeichnete allein im Juli einen Rückgang bei den Nächtigungen von 73 Prozent. Die Branche ist alarmiert und hat eine Taskforce eingerichtet, die in den nächsten 14 Tagen ein Konzept für den Wintertourismus auf den Tisch legen will.

"Der Wintertourismus besteht nicht nur aus Loipe und Piste, sondern auch aus Weihnachtsmärkten, Großveranstaltungen, Bällen, Kongressen und Messen in den Städten", sagte Wirtschaftskammer-Präsident Mahrer. So wäre es heuer "total widersinnig", die Schanigärten zuzumachen. Mit Heizschwammerl könnte man sie durchgehend offen lassen - "für die, die es wollen", sagte Mahrer. Wiener Gastronomievertreter hatten sich schon im Sommer für eine Ausdehnung der Sperrstunde und eine Verlängerung der Saison ausgesprochen.

Eine Rückkehr in den österreichischen Städten auf das Niveau von 2019 erwartet Kraus-Winkler erst 2024. In den vergangenen 20 Jahren sei die Stadthotellerie der Wachstumstreiber im Tourismus gewesen. Seit 2000 habe es in den Städten fast eine Verdoppelung der Nächtigungen gegeben. "Wir müssen alles machen, dass wir so viele wie möglich durch das Tal der Tränen bringen", sagte Mahrer.