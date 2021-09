Mahrer: Erwarten bei Steuerreform "ordentlichen Knaller"

Die im Herbst zum Beschluss anstehende Steuerreform darf kein Mini-Paket werden, "das wäre ein reiner PR-Gag, das kann sich diese Regierung nicht leisten", sagt WKÖ-Präsident Harald Mahrer. "Wir erwarten uns einen ordentlichen Knaller, ein großes Paket", sagte Mahrer am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien. Die Wirtschaftskammer fordert spürbare steuerliche Entlastungen sowohl für Arbeitnehmer als auch für Unternehmen.

Österreich sei ein Hochsteuerland, höher sei die Abgabenquote in der EU nur in Schweden, Dänemark, Belgien und Frankreich. "Österreich ist mit 42,4 Prozent im sehr unangenehmen Spitzenfeld." Zuletzt seien die Steuern im Jahr 2016 gesenkt worden, durch die kalte Progression sei die Belastung inzwischen deutlich gestiegen, darum sollten mindestens 4 Mrd. Euro wieder an die Steuerzahler zurückfließen, forderte Mahrer.