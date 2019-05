Mahalbasic alleiniger "Mr. Triple-Double" in Deutschland

Rasid Mahalbasic ist seit Dienstagabend alleiniger "Mr. Triple-Double" in der deutschen Basketball-Bundesliga (BBL). Der Nationalteam-Center aus Klagenfurt schrieb beim 117:85 der Baskets Oldenburg gegen die Gießen 46ers als erster Spieler überhaupt zum dritten Mal dreifach zweistellig an. Je zehn Punkte und Rebounds sowie elf Assists wies die Statistik aus.

Zur Erinnerung: Fast neun Jahre lang (seit 1. Mai 2010, Anm.) hatte es in der BBL überhaupt kein Triple-Double gegeben. Dann verzeichnete der 28-jährige Österreicher am 2. Februar beim Oldenburger 103:89 gegen die Basketball Löwen Braunschweig 19 Punkte, 13 Rebounds sowie zehn Assists und brach den Bann. Am 20. April folgten je zehn Punkte, Rebounds und Assists beim 109:93 gegen Würzburg, wobei Mahalbasic richtig “sauer” war, weil sein zehnter Pass zu einem Korberfolg in den Schlusssekunden der Partie nicht mehr verteidigt worden war. “Ich brauche keine Geschenke”, ärgerte er sich. Coach in Würzburg ist Denis Wucherer, der 2004 als Spieler die bis zum jüngsten Karsamstag einzigen zwei Triple-Doubles in der Liga zu Buche stehen hatte. Am Dienstagabend hat ihn der Center aus Klagenfurt hinter sich gelassen.