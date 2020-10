Magnus Brunner wird ÖTV-Präsident

Der 48-jährige Vorarlberger und Infrastruktur-Staatssekretär wurde am Nationalfeiertag einstimmig für drei Jahre ins Amt des neuen ÖTV-Präsidenten gewählt. Tennis-Profi Jürgen Melzer wird neuer Sportlicher Leiter des ÖTV.

Brunner und sein Team waren in Anwesenheit von Sportminister und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am frühen Montagnachmittag bei der ÖTV-Generalversammlung in einem Wiener Hotel gewählt worden. Seit dem Sommer hätten bereits viele Gespräche stattgefunden. "Nur gemeinsam können wir den österreichischen Tennissport weiterbringen", bekräftigte der dreifache Familienvater, einst selbst Staatsliga-Spieler und jetzt noch aktiver Senioren-Spieler.